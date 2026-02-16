Η ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας δεν είναι πλέον μια θεωρητική έννοια, αλλά μια καθημερινή πρακτική που ενδυναμώνει τον εργαζόμενο.

Από σήμερα, Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε πλήρης εφαρμογή το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» που φέρνει τη σύμβαση εργασίας απευθείας στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Με την ενσωμάτωση του νόμου 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους», η ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας δεν είναι πλέον μια θεωρητική έννοια, αλλά μια καθημερινή πρακτική που ενδυναμώνει τον εργαζόμενο και μειώνει δραστικά το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων.

Η σύμβαση στην «τσέπη» του εργαζόμενου

Η πιο εύχρηστη τομή του νέου συστήματος είναι η αναβαθμισμένη εφαρμογή myErgani app. Πλέον, ο εργαζόμενος παύει να είναι παθητικός παρατηρητής των δηλώσεων του εργοδότη και αποκτά ενεργό ρόλο:

Ψηφιακή Αποδοχή Όρων: Κάθε βασική μεταβολή στην εργασιακή σχέση (μισθός, ωράριο, καθήκοντα) απαιτεί πλέον την ψηφιακή έγκριση του εργαζόμενου μέσω του κινητού του. Αυτό βάζει τέλος στις «κρυφές» τροποποιήσεις συμβάσεων εν αγνοία του προσωπικού.

Άμεση Πρόσβαση στην Πληροφορία: Ο εργαζόμενος έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της σύμβασής του, στα ένσημα και στις δηλωμένες ώρες εργασίας του, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθεί στο λογιστήριο της εταιρείας.

Μηνιαία Εργασιακή Κατάσταση: Κάθε μήνα εκδίδεται μια ψηφιακή σύνοψη της απασχόλησης, η οποία λειτουργεί ως επίσημο έγγραφο για κάθε νόμιμη χρήση, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στις αποδοχές και τις υπερωρίες.

Οικονομικό όφελος και μείωση γραφειοκρατίας

Το «Ένα Έντυπο»: Η πρόσληψη απλοποιείται ριζικά. Ένα ενιαίο ψηφιακό έντυπο αντικαθιστά τα τέσσερα που απαιτούνταν μέχρι σήμερα, μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης κατά 75%.

Τέλος στους Πίνακες Προσωπικού: Καταργείται ο παραδοσιακός Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού (Ε4) και το Έντυπο Ε9 για τη μερική απασχόληση. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται πλέον ψηφιακά και επικαιροποιούνται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο.

Ευελιξία Διορθώσεων: Το σύστημα επιτρέπει την τροποποίηση ήδη υποβληθεισών δηλώσεων, μειώνοντας την πιθανότητα επιβολής προστίμων για τυπικά λάθη που δεν ενέχουν δόλο.

Η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και οι εκτενείς ενημερώσεις σε όλη τη χώρα εξασφάλισαν ότι εργοδότες, λογιστές και εργαζόμενοι είναι έτοιμοι- σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας- για τη μεγάλη αλλαγή.