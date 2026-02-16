Το παράδειγμα Σεντένο στην Πορτογαλία.

Ένας από τους πλέον σοβαρούς συμβούλους του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην αν. υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση του Γιάννη Στουρνάρα με τον πρώην πρωθυπουργό δεν φαίνεται να επηρεάζει τη σχέση Χουλιαράκη με την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο ίδιος, άλλωστε, πληρώνεται για να καταθέτει τις απόψεις του στην ΤτΕ, οι οποίες μπορεί να γίνονται δεκτές και να υιοθετούνται, μπορεί και όχι.

Να θυμίσουμε το παράδειγμα Μάριου Σεντένο, του μετέπειτα προέδρου του Eurogroup, που ήταν κορυφαίος οικονομολόγος στην Τράπεζα της Πορτογαλίας και ταυτόχρονα και επικεφαλής του Προγράμματος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, Στουρνάρας και Χουλιαράκης συνομίλησαν για το θέμα, όπως συζήτηση είχε και ο πρώην αν. υπουργός Οικονομικών με τον Αλέξη Τσίπρα.

Β.Σκ.