Είχε συμφωνηθεί με τον πρωθυπουργό από το καλοκαίρι.

Θέμα χρόνου, αν όχι κάποιων ημερών τουλάχιστον μερικών εβδομάδων, είναι η ανακοίνωση της ανανέωσης της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα από τον πρωθυπουργό.

Η συμφωνία για την ανανέωση έγινε μεταξύ των δυο ανδρών το καλοκαίρι και την είχε αποκαλύψει ο «Πληροφοριοδότης».

Λίγες ημέρες αργότερα τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αποκάλυψαν πως ο Γιάννης Στουρνάρας, σε πιθανά αδιέξοδα για σχηματισμό κυβέρνησης μετά από δεύτερες και τρίτες εκλογές, προορίζεται από ορισμένους ακόμα και για επικεφαλής μιας μεταβατικής κυβέρνησης ή μιας συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Μητσοτάκη.

Το πρώτο επιβεβαιώθηκε, μένει να δούμε εάν θα υπάρξει ανάγκη και για το δεύτερο σενάριο...

Β.Σκ.