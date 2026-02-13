«Καλύτερος για εκπρόσωπος Τύπου της Ομάδας Αλήθειας, παρά για διοικητής της ΤτΕ», σχολιάζουν κύκλοι του Αλέξη Τσίπρα.

Κλιμακώνεται η κόντρα του Αλέξη Τσίπρα με τον Γιάννη Στουρνάρα, που ξέσπασε με αφορμή την απόφαση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας να παραχωρήσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας».

Μετά τη σκληρή ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού, ήρθε η απάντηση μέσω κύκλων του Γιάννη Στουρνάρα και ακολούθησε η αντίδραση από την Αμαλίας, με το σχόλιο ότι ο κεντρικός τραπεζίτης «είναι καλύτερος για εκπρόσωπος Τύπου της Ομάδας Αλήθειας, παρά για διοικητής της ΤτΕ».

«Η αλήθεια επίσης είναι ότι ο κ. Στουρνάρας δεν υπήρξε ποτέ ένας αντικειμενικός τεχνοκράτης διοικητής της Τράπεζας, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο - διοικητής. Υπήρξε ο ορισμός της πολιτικής μεροληψίας σε μια θέση όπου απαιτείται τεχνοκρατική ουδετερότητα», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη μακροσκελή ανάρτησή του, με τίτλο «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…».

«Από αποτυχημένος υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Σαμάρα, μιας κυβέρνησης που δεν κατάφερε να κάνει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση και άφησε τη χώρα ξεκρέμαστη, μεταπήδησε στη θέση του διοικητή για να υποστηρίξει σθεναρά τα ίδια πρόσωπα του ίδιου συστήματος που χρεοκόπησε τη χώρα», σημείωσε ακόμα μεταξύ άλλων.

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid0dCdFnpmpM1KzTuWc2ZNQeJwVHmMpkDGQNgzR43UBp2JSNe1qSuLB3Nyb5GazFVmkl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απάντηση Στουρνάρα στον Τσίπρα

«Με κατηγορεί για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας», ήταν η απάντηση του Γιάννη Στουρνάρα, που δόθηκε μέσω κύκλων του κεντρικού τραπεζίτη.

«Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί», σημείωσε ακόμα ο διοικητής της ΤτΕ. «Αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν», ανέφερε επίσης που κάνοντας αναφορά στο 2015 είπε ότι «η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση. Αυτό δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές».

Αναλυτικά η απάντηση μέσω κύκλων του Γιάννη Στουρνάρα

«Διάβασα με ενδιαφέρον τη νέα λογοτεχνική απόπειρα του κ. Τσίπρα. Η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο - τουλάχιστον όχι στην αφήγηση.

Οι αριθμοί όμως είναι λιγότερο ποιητικοί. Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση. Αυτό δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές.

Με κατηγορεί για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί.

Όσο για τις θητείες, δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία, ούτε λογοτεχνικό βραβείο. Αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν. Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς».

«Καλύτερος για εκπρόσωπος Τύπου της Ομάδας Αλήθειας, παρά για διοικητής της ΤτΕ»

Η απάντηση του Γιάννη Στουρνάρα «επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για διοικητής της ΤτΕ», ανέφεραν από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα.

Οι ίδιες πηγές συνέστησαν στον κεντρικό τραπεζίτη «εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την “Ιθάκη”, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο» και του ευχήθηκαν μια τρίτη θητεία «ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ».

Αναλυτικά, από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα ανέφεραν:

«Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Αλέξη Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για διοικητής της ΤτΕ.

Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την “Ιθάκη”, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο.

Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ».