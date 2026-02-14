Το ότι ο διοικητής της ΤτΕ επέλεξε να δώσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας», που από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται «προπαγανδιστικός μηχανισμός» του Μαξίμου, αποτελεί από μόνο του αντικείμενο συζήτησης.

Αποφασισμένος να μην αφήνει αναπάντητη καμία επίθεση από αυτές που δέχεται, ειδικά σε όσες αφορούν στην περίοδο 2015-2019, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός, με τη σκληρή στάση που κράτησε απέναντι στα λεγόμενα του Γιάννη Στουρνάρα, έδειξε πως η αποκατάσταση των όσων ο ίδιος θεωρεί αλήθεια για εκείνη την εποχή, απέναντι στην προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί βασική του επιλογή μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ολική επαναφορά του.

Ο κεντρικός τραπεζίτης στην «Ομάδα Αλήθειας»

Η Τράπεζα της Ελλάδας, όπως και επικεφαλής της, εν προκειμένω ο Γιάννης Στουρνάρας, μπορεί να επιλέγονται κάθε έξι χρόνια από την κυβέρνηση, όμως υποτίθεται ότι είναι ένας θεσμός ανεξάρτητος. Το ότι ο διοικητής της επέλεξε να δώσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας», που από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται «προπαγανδιστικός μηχανισμός» του Μαξίμου, αποτελεί από μόνο του αντικείμενο συζήτησης.

Ωστόσο, σημασία μεγαλύτερη έχουν τα λεγόμενα του. Στην πραγματικότητα, ο κ.Στουρνάρας δεν βρήκε τίποτα το μεμπτό να προσάψει στον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή του, από το καλοκαίρι του 2015 και μετά. Όποιος είδε τη συνέντευξη, κατάλαβε ότι δεν υπηρετούσε το «αντιΤσίπρας» αφήγημα της δήθεν «καταστροφής» της ελληνικής οικονομίας.

Αυτό που βρήκε να πει για πλήξει τον πρώην πρωθυπουργό, ήταν ότι δήθεν έστειλε τις κρατικές υπηρεσίες στη σύζυγό του, όταν αρνήθηκε να αποδεχθεί τα πρόσωπα που υπέδειξε η τότε κυβέρνηση για τη διοίκηση της τράπεζας Αττικής. Προφανώς, υπονοούσε ότι προσπάθησε να τον «εκβιάσει» μέσω της υπόθεσης Novartis.

Η σκληρή απάντηση Τσίπρα

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έμεινε με «σταυρωμένα» χέρια. Απάντησε σε υψηλούς τόνους στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Υπενθύμισε τα έργα και τις ημέρες του ως υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, αλλά και ως διοικητή, όπου χωρίς πολλές περιστροφές τον τοποθέτησε στο «στρατόπεδο» των δανειστών, εκείνη την εποχή.

Αυτό που, ωστόσο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να απαντάει, πλέον, σε όσους αναφέρονται στην περίοδο 2015-2019, επαναλαμβάνοντας τα όσα έλεγαν τότε από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ή από τις θεσμικές θέσεις που κατείχαν. Δεν αφήνει ποτέ και τίποτα αναπάντητο.

Αυτός, ήταν, άλλωστε και ο λόγος που έγραψε την «Ιθάκη». Να μπορέσει με στοιχεία να πει τη δική του εκδοχή και να απαντήσει στις κατηγορίες που δέχθηκε, εμπεριστατωμένα και με στοιχεία. Με απλά λόγια, για να κλείσει τους «λογαριασμούς» με το παρελθόν και να προετοιμάσει την ολική επαναφορά του στο πολιτικό προσκήνιο.

Η «Ιθάκη», πάντως, δεν ήταν το μοναδικό «όπλο» του Αλέξη Τσίπρα, σε αυτή την προσπάθεια. Αρχικά, η δημοσίευση των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, τελείωσε τις κατά το δοκούν διαρροές, αποδεικνύοντας το τι πραγματικά ειπώθηκε εκείνη την κρίσιμη ημέρα.