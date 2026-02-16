Ο Νετανιάχου, από πλευράς του, αποκλείει συμφωνία χωρίς τη διακοπή εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μαρ-α-Λάγκο τον Δεκέμβριο ότι ο πρόεδρος θα υποστηρίξει τις ισραηλινές επιθέσεις στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα θέματα εθνικής ασφάλειας.

Το CBS News αναφέρει πως έμαθε ότι εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ ανώτερων στελεχών του αμερικανικού στρατού και της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών έχουν αρχίσει να εξετάζουν την πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου γύρου ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Οι αμερικανικές συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί λιγότερο στο αν το Ισραήλ θα μπορούσε να ενεργήσει και περισσότερο στο πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εναέριου ανεφοδιασμού για ισραηλινά αεροσκάφη και του λεπτού ζητήματος της εξασφάλισης άδειας πτήσης από χώρες κατά μήκος της πιθανής διαδρομής, δήλωσαν δύο άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα.

Δεν είναι σαφές ποιες χώρες θα χορηγούσαν άδεια πτήσης στις ΗΠΑ για ανεφοδιασμό ισραηλινών αεροσκαφών για μια πιθανή επίθεση. Η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για τυχόν επιθέσεις κατά του Ιράν ή ιρανικές επιθέσεις κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες συνομιλίες εντός του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας συνέπεσαν με μια ορατή επίδειξη δύναμης από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Την Πέμπτη, το CBS News ανέφερε ότι ένα δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford και ο στολίσκος πολεμικών πλοίων του, θα αποσταλούν στη Μέση Ανατολή, ενώνοντας την ήδη σημαντική αμερικανική παρουσία. Τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων αναμένεται να αναπτυχθεί από την Καραϊβική, μια κίνηση που θα έθετε τρομερή ισχύ πυρός εντός της εμβέλειας του Ιράν σε μια στιγμή αυξημένης έντασης.

Όλα αυτά συμβαίνουν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου παραμένει ανοιχτά επιφυλακτικός απέναντι στη διπλωματία με το Ιράν και πέταξε στην Ουάσινγκτον την περασμένη Τετάρτη για συνομιλίες με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Νετανιάχου εξέδωσε πολλαπλές δηλώσεις επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα περιλαμβάνει περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους και τη χρηματοδότηση πληρεξουσίων στην περιοχή, ζητήματα που θα επεκτείνουν οποιαδήποτε συμφωνία πέρα ​​από το ίδιο το πυρηνικό πρόγραμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι υπό όρους πρόθυμοι να περιορίσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου σε αντάλλαγμα για την ελάφρυνση από τις οικονομικές κυρώσεις, αλλά δεν είναι σαφές πώς θα είναι αυτό και οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε γραπτή συμφωνία.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν έναν δεύτερο γύρο πυρηνικών συνομιλιών στη Γενεύη την Τρίτη, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα αποτρέψει τον πόλεμο. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η αντιπροσωπεία του βρίσκονται καθ' οδόν προς τη Γενεύη για τις έμμεσες συνομιλίες, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι «έχει καταστήσει σαφές ότι προτιμά τη διπλωματία» στο θέμα του Ιράν και επιβεβαίωσε ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίκτοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ ταξιδεύουν «για να έχουν σημαντικές συναντήσεις» με το Ιράν.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, χαρακτήρισε την ανάπτυξη αεροπλανοφόρων ως συνετή ασφάλιση σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Μεταφέροντας πρόσθετη ναυτική ισχύ στην περιοχή, ο Τραμπ φαίνεται να έχει την πρόθεση να οξύνει την επιρροή πίσω από τις απαιτήσεις του.