Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ξεκαθάρισε ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν ακόμη και με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Στις 6 το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώνεται η τριήμερη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική.

Την Τρίτη, πρώτη ημέρα της απεργίας, πραγματοποιήθηκε αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου αντιπροσωπεία του κλάδου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σε υψηλούς τόνους και δεν κατέληξε σε συμφωνία, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες επαφές.

Για σήμερα είναι προγραμματισμένη πορεία με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη οι οδηγοί θα κινηθούν προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους, μιλώντας για έναν «μαραθώνιο» κινητοποιήσεων.

Τα βασικά αιτήματα των αυτοκινητιστών

Οι αυτοκινητιστές ταξί ζητούν:

Να δοθεί παράταση στην υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία προβλέπει ότι από το 2026 και για κάθε νέο όχημα που αντικαθιστά παλαιό, θα απαιτείται να είναι ηλεκτροκίνητο. Ο κλάδος ζητά μετάθεση της προθεσμίας ακόμη και έως το 2035.

Να αποσυρθεί το άρθρο 52 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου, το οποίο –κατά τους οδηγούς– μεταβιβάζει μεταφορικό έργο των ταξί σε ιδιωτικά οχήματα και πλήττει σοβαρά τον κλάδο, ευνοώντας τα ενοικιαζόμενα ΙΧ με οδηγό (ΕΙΧ).

Να επιτραπεί στα ταξί που μεταφέρουν επιβάτες να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για οχήματα δημόσιας χρήσης που επιτελούν συγκοινωνιακό έργο.

Να απαιτείται ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη

Χωρίς ταξί θα μείνει σήμερα και αύριο η Θεσσαλονίκη, καθώς οι οδηγοί συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου.

Τα αιτήματα παραμένουν ίδια: παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης, απόσυρση του άρθρου 52 του υπουργείου Μεταφορών –που, όπως υποστηρίζουν, διευκολύνει τα ΙΧ-ΒΑΝ– και επαναφορά του μητρώου γενικής χρήσης.

Το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης έχει προγραμματίσει πορεία στις 11:00, με αφετηρία το PAOK Sports Arena, στην οδό Αντώνη Τρίτση.