«Χειρόφρενο» σηκώνουν οι οδηγοί ταξί για τις επόμενες τρεις μέρες στην Αθήνα και για δύο στην υπόλοιπη χώρα.

Σε νέες απεργειακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί, οι οποίοι διεκδικούν μεταξύ άλλων την παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την κατάργηση του άρθρου 52.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αποφάσισε νέα 3ημερη απεργία από Τρίτη 17 Φεβρουαρίου (από τις 6:00 π.μ.) έως και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (στις 6:00 π.μ.).

Στην υπόλοιπη χώρα, οι οδηγοί ταξί προχωρούν σε απεργία την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί.

Ανακοίνωση ΣΑΤΑ

«Σε συνέχεια του κλαδικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα και της απόφασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί που προκήρυξε 48ωρη απεργία για την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

Α. Τριήμερη απεργία των ταξί στην Αττική, από Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 (από τις 6:00 π.μ.) έως και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (στις 6:00 π.μ).

Β. Απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια) εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το ΣΑΤΑ.

Πρόγραμμα κινητοποιήσεων:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στη συμβολή Σπ. Πάτση και Λ. Αθηνών. Ακολουθεί πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στη συμβολή Αντιγόνης και Λ. Αθηνών και πορεία προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία (χωρίς αυτοκίνητα) προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Κύρια αιτήματα:

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο.

Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (Ε.Ι.Χ). Το ΣΑΤΑ ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στην Βουλή.

Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση ειδικής κάρτας οδήγησης ταξί.

Το ΣΑΤΑ τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι, οι ταξιτζήδες αρνούνται να γίνουν θύματα των κυβερνητικών πειραματισμών. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και το μέλλον του επαγγέλματός μας!

Για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης μας ή στην Γραμματεία του ΣΑΤΑ (210 52 39 524)» .

Ανακοίνωση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί

«Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε Κλαδικό Συμβούλιο στην Αθήνα, παρουσία των περισσότερων Σωματείων και Ραδιοταξί της χώρας.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Ταξί, ζήτησε όπως ορίζεται καταστατικά, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων και ειδικά ως προς τη διαδικασία ψήφισης του ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών, τη σύγκληση του Συμβουλίου ώστε να υπάρξει μια ισχυρή γνωμοδότηση για τις περαιτέρω δράσεις και κινητοποιήσεις του κλάδου.

Σε πολύ ενωτικό κλίμα, με τα στελέχη του κλάδου από όλη τη χώρα να αντιδρούν σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου, αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεχιστεί πιο έντονα ο κλαδικός αγώνας με αποφάσεις της Ομοσπονδίας και διαχείριση τοπικά των δράσεων ανά Σωματείο, μέχρι να υπάρξει δικαίωση. Συγκεκριμένα, αποφασίζεται 48ωρη Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη 18 & 19 Φεβρουαρίου με στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή.

Με τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα αποφασίσει στην πορεία ανάλογα και με την εξέλιξη των διαδικασιών του νομοσχεδίου, την κορύφωση των αντιδράσεων και κινητοποιήσεων του κλάδου μετά τη διαβούλευση, κατά τη διάρκεια των επιτροπών της Βουλής και με κορύφωση τις ημέρες της ψήφισης.

Διεκδικούμε:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κατάργηση του άρθρου 52 και τις διατάξεις που ορίζουν μείωση της ελάχιστης χρέωσης των Ε.Ι.Χ με οδηγό και άρση της επιστροφής στην έδρα τους και επιβάλλεται να οριστεί παράλληλα προ κράτηση και στις νησιωτικές περιοχές.

Ζητάμε αλλαγή του ποινικού μητρώου από δικαστικής σε γενικής χρήσης.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα».

