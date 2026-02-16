«Η Ελλάδα χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή», το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ.

Όσοι το επιθυμούν μπορούν πλέον να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψηφιότητας για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές.

Η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε ότι η άνοιξε η σχετική πλατφόρμα και όσοι το επιθυμούν μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο https://digitalsociety.gr/candidate-submission/. «Η Ελλάδα χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Στην πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, την εκλογική περιφέρεια που επιθυμούν να πολιτευτούν, ενώ μεταξύ άλλων δηλώνουν αν συμμετέχουν σε offshore εταιρείες, αν έχουν ασχοληθεί με τα κοινά, αναφέρουν την παρουσία τους στα social media και εξηγούν γιατί θέλουν να είναι υποψήφιοι.

{https://x.com/pasok/status/2023407615502672098}