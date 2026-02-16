Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρωσική αντιπροσωπεία θα αποτελείται από περίπου 20 άτομα στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας και ΗΠΑ ξεκινούν τη Τρίτη στη Γενεύη της Ελβετίας και θα καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων σε σύγκριση με τους γύρους στο Άμπου Ντάμπι, ανάμεσά τους και εδαφικά ζητήματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει κάποιες λεπτομέρειες γνωστές γα τον νέο,δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών, που θα διαρκέσουν το διήμερο 17 και 18 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TASS, οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο InterContinental της Γενεύης. Η ρωσική αντιπροσωπεία για τις θα διευρυνθεί. Εκτός από τον στενό σύμβουλο του Βλαντιμίρ Πούτιν, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, η ρωσική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν και τον Αρχηγό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ανακοίνωσε ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μεντίνσκι παραμένει επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Ρώσων διαπραγματευτών για την Ουκρανία. Σημειώνεται ότι δεν συμμετείχε στους γύρους στο Άμπου Ντάμπι επειδή αυτοί επικεντρώθηκαν ειδικά σε θέματα ασφάλειας.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα αποτελείται από περίπου 20 άτομα ενώ οι βίζες έχουν ήδη εγκριθεί για όλα τα μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας για τις τριμερείς συνομιλίες στη Γενεύη.

Σύμφωνα με πηγή, που επικαλείται το TASS, Αμερικανοί εκπρόσωποι άσκησαν πιέσεις στις ελβετικές αρχές για να διασφαλίσουν την άμεση έκδοση θεωρήσεων σε όλα τα μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας και να εγγυηθούν την άδεια πτήσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις.

Ρωσικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους διαπραγματευτές για την ουκρανική διευθέτηση. Έδωσε στη ρωσική αντιπροσωπεία λεπτομερείς οδηγίες πριν από την αναχώρησή τους για τη Γενεύη, όπως ξεκαθάρισε ο Πεσκόφ.

Οι θεματικές στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη θα καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων σε σύγκριση με τις προηγούμενες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι. Όλα τα σημαντικά ζητήματα θα συζητηθούν εκεί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα εδάφη, ανέφερε ο Πεσκόφ.

Τα μέρη ενδέχεται να εξετάσουν νέες διαστάσεις μιας μελλοντικής διευθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής εξωτερικής διακυβέρνησης στην Ουκρανία για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής εκλογών. Η πρόταση της Μόσχας για αναστολή των επιθέσεων κατά την περίοδο των εκλογών παραμένει στο τραπέζι. Ταυτόχρονα, το Κίεβο επιμένει σε διευρυμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι παρέχει ανεπαρκή υποστήριξη. Κατά την προετοιμασία των συνομιλιών, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν κλιμακώσει την κατάσταση εξαπολύοντας μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών, δήλωσε στην Izvestia ο Ρόντιον Μιρόσνικ, Πρέσβης Ειδικών Θεμάτων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί ενδεχομένως να ολοκληρωθεί το 2026. Ωστόσο, η δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη θα απαιτήσει σημαντικά περισσότερο χρόνο.

Οι διαπραγματεύσεις

Ο πρώτος γύρος τριμερών διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στις 23 - 24 Ιανουαρίου στο Άμπου Ντάμπι. Τότε η ρωσική διαπραγματευτική ομάδα ηγήθηκε του Αρχηγού της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ξανά στο Άμπου Ντάμπι ο δεύτερος γύρος τριμερών διαπραγματεύσεων. Μετά από αυτόν τον γύρο, ο Ειδικός Απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου.

Οι διαβουλεύσεις εκεί κάλυψαν «οικονομικές πτυχές, το εδαφικό ζήτημα και έναν μηχανισμό κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε πηγή στο TASS.

Το εύρος των θεμάτων στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης θα είναι ευρύτερο από ό,τι στις συναντήσεις στα ΗΑΕ, ένα συμπέρασμα που προκύπτει από την αναθεωρημένη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας.

Με πληροφορίες του TASS