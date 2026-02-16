«Μηχανισμός επικοινωνίας θέλει να κρύψει τα προβλήματα της κυβέρνησης και να τα “φέρει” στο ΠΑΣΟΚ».

«Κάθε ζωντανό κόμμα μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές οπτικές αλλά αυτή η συνθήκη αποτελεί δείγμα δημοκρατίας και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ένα κόμμα “ενός ανδρός αρχή”», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Action24, έκανε αναφορά στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και της Ολομέλειάς της, κάνοντας λόγο για «γόνιμες διαδικασίες». «Έγινε μια σπουδαία συζήτηση και μάλιστα σε ενωτικό και προωθητικό τόνο και όλες οι ομιλίες να δείχνουν σε μία κατεύθυνση, αυτή της πολιτικής αλλαγής», σημείωσε και παρατήρησε πως «στις συνεδριάσεις των οργάνων εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις και βρίσκονται οι ενοποιητικές γραμμές».

Παράλληλα, σχολίασε δημοσιεύματα, λέγοντας: «Βλέπουμε μία εικόνα στα ΜΜΕ που προσπαθούν να δείξουν μία εικόνα κρίσης του ΠΑΣΟΚ , ενώ το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δε διαλύεται αλλά υποδέχεται πάρα πολύ κόσμο που είχε κάνει άλλες επιλογές στο παρελθόν. Άλλα είναι τα κόμματα που έχουν πρόβλημα».

Αντιθέτως, συνέχισε, η Νέα Δημοκρατία έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς «που λένε ότι στην ουσία κινδυνεύει η χώρα, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, είχαμε ακούσει μέχρι και για κίνδυνο ομηρίας από την στρατηγική της Τουρκίας. Υπάρχει όμως ένας μηχανισμός επικοινωνίας που θέλει να κρύψει τα προβλήματα της κυβέρνησης και να τα “φέρει” στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, όταν πας σε ένα συνέδριο, υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές. Τα συνέδρια είναι κυρίαρχα, αυτός είναι ο ρόλος τους και φυσικά προηγείται ένας διάλογος».

Εξάλλου, επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ «είναι αντιμέτωπο με μια επιχείρηση αποδόμησης από το μιντιακό κατεστημένο που στηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Από εκεί εκπορεύεται η όλη διαδικασία που επιχειρεί να μεγεθύνει επιμέρους διαφωνίες και να τις εμφανίσει ως εσωκομματικά προβλήματα. Μάλιστα, ακούμε αδιανόητα πράγματα. Για παράδειγμα, μας κατηγορούν όταν λέμε ότι έχουμε μία κυβέρνηση που θέλει να παρουσιαστεί ότι θέλει να αλλάξει το άρθρο 86 ενώ είναι η μόνη που το εργαλειοποίησε για να προστατεύσει τους υπουργούς της».

Η ΝΔ «πάει να βάλει ένα δίλημμα ότι δήθεν η μάχη είναι μεταξύ συστημισμού και αντισυστημισμού. Δεν είναι αυτή η μάχη. Δεν υπάρχει αυτή η διαιρετική τομή στην κοινωνία. Η μάχη είναι μεταξύ συντηρητικών πολιτικών νεοφιλελεύθερων που γενούν ανισότητες, σπαταλούν ευκαιρίες και προσβάλλουν θεσμούς με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη και στελέχη τους κ. κ. Γεωργιάδη και Βορίδη και ενδεχομένως τον κ. Βελόπουλο και την κα Λατινοπούλου και από την άλλη πλευρά έχουμε προοδευτικές πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ανόρθωσης με το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ακόμα.

Ορμώμενος από τα όσα είπε περί κέντρου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, ο Κώστας Τσουκαλάς αναρωτήθηκε: «Το κέντρο θέλει υποκλοπές; Το κέντρο θέλει τον έλεγχο των Ανεξάρτητων Αρχών; Το κέντρο θέλει υπουργούς που δεν πηγαίνουν στη δικαιοσύνη; Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη κυβέρνηση που χρησιμοποίησε το άρθρο 86 για να μην πάνε υπουργοί της στη δικαιοσύνη, ακόμα και στην υπόθεση Novartis τα πρόσωπα που κατηγορήθηκαν αδίκως η αρχειοθέτησή τους έγινε από την τακτική ποινική Δικαιοσύνη».

«Πάντως, Γεωργιάδης και κέντρο δεν πάνε μαζί. Ο κ. Γεωργιάδης δίνει τον τόνο. Η Νέα Δημοκρατία πολύ συχνά ακολουθεί τακτικές ακραίου κόμματος» ανέφερε ακόμα και υπογράμμισε: «Κέντρο σημαίνει ισχυρή μεσαία τάξη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταστρέψει τη μεσαία τάξη. Εμείς είμαστε το κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί όχι ότι θα αποκατασταθεί, αλλά ότι θα διευρυνθεί η μεσαία τάξη. Η Νέα Δημοκρατία την κυνήγησε. Στη χώρα μας παράγεται πλούτος και πηγαίνει σε ένα 20% και το υπόλοιπο 80% μένει εκτός. Το κέντρο θέλει ποιότητα και μετριοπάθεια, δε θέλει απειλές και τοξικότητα».