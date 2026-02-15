Αναλυτικά όσα τονίζονται στην ανακοίνωση.

Τα συλληπητήριά του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με επίσημη ανακοίνωσή του για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη πίστευε βαθιά στις αξίες του διαλόγου, της συνεννόησης και του σεβασμού του κράτους δικαίου».

Αναλυτικά:

«Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη πίστευε βαθιά στις αξίες του διαλόγου, της συνεννόησης και του σεβασμού του κράτους δικαίου.

Αξίες που υπηρέτησε και ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής.

Διακεκριμένη ακαδημαϊκός, πολιτικός με μετριοπάθεια και ήθος.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους της».