Τα συλληπητήριά του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με επίσημη ανακοίνωσή του για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη πίστευε βαθιά στις αξίες του διαλόγου, της συνεννόησης και του σεβασμού του κράτους δικαίου».
Αναλυτικά:
Αξίες που υπηρέτησε και ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής.
Διακεκριμένη ακαδημαϊκός, πολιτικός με μετριοπάθεια και ήθος.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους της».