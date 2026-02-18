Το «μπαλάκι» στον Χατζηδάκη.

Έντονος ο προβληματισμός στην κυβέρνηση από τα διαδοχικά λουκέτα που μπαίνουν στα εργοστάσια της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Με τις πιθανότητες να προφυλακιστεί σήμερα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας να είναι ισχυρές, εγείρεται ένα ζήτημα σχετικά με το προσωπικό που θα μείνει στον δρόμο.

Μόνο στο εργοστάσιο που έγινε η έκρηξη οι εργαζόμενοι ανέρχονται στους 300.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης αναμένεται να διερευνήσει με τα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας τις πιθανές λύσεις για την επόμενη μέρα των εργοστασίων Βιολάντα και του προσωπικού.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση οι όποιες λύσεις δεν είναι εύκολες.

Λ.Ι.