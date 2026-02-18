Οι ιδεοληψίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη επικίνδυνες για τη χώρα.

Απίστευτο και όμως ...τραμπικό!

Εισβολή δυνάμεων ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, Κρατικής Ασφάλειας και Άμεσης Δράσης τα μεσάνυχτα στο ΑΠΘ.

Αν ο λόγος ήταν γιατί φοιτητές παρέμειναν στο χώρο μετά την προβολή ταινίας ενώ δεν είχαν άδεια, είναι φανερό πως πρόκειται για μεγάλο ...έγκλημα, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης!

Την ίδια στιγμή τα πιστόλια και τα ναρκωτικά μπαίνουν όλο και πιο συχνά στις φυλακές, με την ανοχή και τη συνεργασία υπηρεσιακών που είναι επιφορτισμένοι να τηρούν την τάξη, με συμβόλαια θανάτου να εκτελούνται μέσα στα κατ΄ ευφημισμό «σωφρονιστικά ιδρύματα».

Αν αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές τότε τι είναι;

Τ.Τε.