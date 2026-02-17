Η κατανομή των θέσεων εργασίας και πότε γίνεται η υποβολή αιτήσεων.

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δεύτερη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2026, που αφορά μόνιμες θέσεις εργασίας στον τομέα της Υγείας.

Η προκήρυξη με αριθμό 2Κ/2026, προβλέπει 1.696 προσλήψεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ).

Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό σε δημόσια νοσοκομεία και δομές Υγείας και προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Η προκήρυξη απευθύνεται σε αποφοίτους Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή πτυχιούχους ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι θα στελεχώσουν νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα ζητούνται οι εξής υποψήφιοι από τις παρακάτω βαθμίδες εκπαίδευσης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 840

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 856

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 3 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 18 Μαρτίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι/ες.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας - Φορέας Δημοσίου - Ανώτατο Συμβούλιο

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του/της, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος/α πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του/της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια

ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι/ες με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ΄) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του/της ο/η υποψήφιος/α δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του/της για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί/προσληφθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση

θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Στο άρθρο 43 του ν. 5083/2024 ορίζεται ότι με την προκήρυξη προβλέπεται ο μέγιστος αριθμός των προτιμήσεων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν είκοσι (120) ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα. Συγκεκριμένα στην παρούσα προκήρυξη για όλες τις κλάδο/ειδικότητες των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ οι υποψήφιοι δύνανται να δηλώσουν τον συνολικό αριθμό προτιμήσεων (κωδικοί θέσεων) πλην του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ για την οποία ισχύουν τα εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΙΔ. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 693 έως 848 156 κωδικοί θέσεων

*Ως εκ τούτου για τον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ οι υποψήφιοι δύναται να δηλώσουν έως και εκατόν είκοσι (120) προτιμήσεις.

Tα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/την υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του/της στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ).

Η λίστα με όλες τις θέσεις εργασίας