Ζητάει από τον Μητσοτάκη να «σφυρηλατήσει» την ενότητα με Καραμανλή και Σαμαρά.

Για την κόντρα Άδωνι - Ζωής τοποθετήθηκε ο «γαλάζιος» βουλευτής Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» και τους Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Γκαντώνα. «Δεν έχουμε κανένα λόγο να αντιδικούμε. Το πολιτικό beef ευννοεί μόνο την κυρία Κωνσταντοπούλου και κανέναν άλλον».

Τοποθετήθηκε όμως για Σαμαρά, Καραμανλή και Βενιζέλο -και ένα σημείο των όσων είπε εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον:Ο Μητσοτάκης πρέπει να σφυρηλατήσει την ενότητα με τους δυο πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ.

Δυο στα δυο από τον Στέλιο Πέτσα...

Τ.Τε.