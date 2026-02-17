Γραφείο μηχανικών είχε τονίσει πως η γενική εικόνα της υπόγειας σωλήνας του εργοστασίου στα Τρίκαλα παρουσίαζε έντονη διάβρωση, ήταν τοποθετημένη χωρίς τους κανόνες ασφαλείας και αυτό έπρεπε να αλλάξει.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων - έπειτα από τη νέα σύλληψη, μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών εις βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπεράσπισή του αναμένεται να αιτηθεί νέα προθεσμία 48 ωρών, την ώρα που η αυτοψία των πραγματογνωμόνων σε δεξαμενές και σωληνώσεις του εργοστασίου αποκαλύπτει σοβαρές κακοτεχνίες.

Παράλληλα, με απόφαση της Περιφέρειας ανεστάλη και η λειτουργία του δεύτερου εργοστασίου του ίδιου επιχειρηματία στη Λάρισα. Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχαν σε ισχύ πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, πυροπροστασίας ή αποδεικτικό αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Παντελώς εκτεθειμένο το υπόγειο της βιομηχανίας

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι εμπειρογνώμονες εντόπισαν υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, με τον ισόγειο χώρο του κτηρίου 2, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο επίμαχο δίκτυο διαπιστώθηκαν σημεία διάτρησης.

Σε τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου που αποκάλυψε η ΕΡΤ, εμφανιζόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον χώρο λειτουργούσαν και υπέργειες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο τοπογράφος μηχανικός που δεν συμπεριέλαβε το υπόγειο στο διάγραμμα φέρεται να δήλωσε: «Το είχα δει το υπόγειο. Η δουλειά μου ήταν να δηλώσω ότι ήταν χρηστικό. Δεν το λειτουργούσαν, γι’ αυτό δεν το δήλωσα. Ήταν άχρηστο και είχε μούχλα».

Οι ανιχτευτές διαρροής δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν αποτελεσματικά

Εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι μήνες πριν από την έκρηξη υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου στο κτήριο και ότι είχαν ενημερώσει τους υπευθύνους. Παρά την ενημέρωση προϊσταμένων βάρδιας και αρμοδίων, δεν λήφθηκαν μέτρα, ενώ στελέχη της διοίκησης φέρεται να υποστήριξαν ότι η οσμή προερχόταν από άλλη πηγή.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης και δεν βρισκόταν στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε διακλάδωση. Οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής στο κτήριο που κάηκε, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν θα μπορούσε να διακόψει την παροχή αερίου.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02), στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας πραγματοποίησαν έλεγχο στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στον Πετρόπορο για την άδεια πυρασφάλειας. Η λειτουργία του ανεστάλη για λόγους συντήρησης, ενώ αναμένεται έλεγχος και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας.

Σοκαριστικές προειδοποιήσεις που δεν εισακούστηκαν

Τα λάθη και οι παραλείψεις που φέρονται να οδήγησαν στην έκρηξη είχαν, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου της ΕΡΤ Δέσποινας Κρητικού, επισημανθεί από αρμόδιους τεχνικούς.

Γραφείο Μηχανολόγων Μηχανικών είχε καταθέσει τον περασμένο Ιούλιο προσφορά για δύο κτήρια του εργοστασίου, μεταξύ των οποίων και εκείνο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Στη σχετική μελέτη αναφερόταν ότι οι αποστάσεις των δεξαμενών δεν ήταν σύμφωνες με τη νομοθεσία, ότι δεν είχαν καταγραφεί οι διαστάσεις γύρω από το υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων (μήκος, πλάτος κ.λπ.) και ότι η πίεση που διέρχονταν από αυτές – 1,5 bar – ήταν απαγορευτική.

Το γραφείο πρότεινε την εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι στο εργοστάσιο εργάζονταν πολλοί άνθρωποι.

Η εικόνα της υπόγειας σωλήνας, σύμφωνα με το μελετητικό γραφείο, έδειχνε έντονη διάβρωση και τοποθέτηση χωρίς τήρηση κανόνων ασφαλείας, γεγονός που απαιτούσε άμεση παρέμβαση.

Υδραυλικός από τα Τρίκαλα, συνταξιούχος από το 2010, κατέθεσε ότι του ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη να συνδέσει σωλήνα μήκους 8-10 μέτρων από τη δεξαμενή προς το κτήριο. Όταν έφθασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι είχε ήδη ανοιχθεί χαντάκι βάθους ενός μέτρου.

Όπως ανέφερε, υπέδειξε ότι οι σωληνώσεις έπρεπε να βαφτούν, να στεγνώσει το χρώμα, να τοποθετηθεί μόνωση και να κατασκευαστεί ειδικό μεταλλικό φρεάτιο για εύκολη πρόσβαση. Η απάντηση που έλαβε – όπως ισχυρίζεται – ήταν: «εγώ είμαι ιδιοκτήτης, θα κάνω ό, τι νομίζω, εσύ βάλε τον σωλήνα και μετά άστα τα σε μένα. Εγώ θα έχω την ευθύνη».

Ο υδραυλικός προχώρησε στην τοποθέτηση της σωλήνας, η οποία στη συνέχεια διαβρώθηκε και, σύμφωνα με τα στοιχεία, προκάλεσε τη διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη.