Τα θύματα εγκλωβίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο. Πιθανόν και ανήλικοι ανάμεσα στους νεκρούς.

Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα τέσσερα υπέστησαν ελαφρά τραύματα από φωτιά σε πολυκατοικία στη βορειοανατολική Καταλονία της Ισπανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών πυροσβεστών αργά τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, επικαλούμενο πηγές από το πυροσβεστικό σώμα, οι αρχές πιστεύουν ότι όλοι οι νεκροί ήταν νέοι, ενώ κάποιοι ενδέχεται να ήταν ανήλικοι.

Η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο πενταόροφης πολυκατοικίας στη Μανλιέου, μια πόλη με 21.000 κατοίκους στην περιοχή Οσόνα, βόρεια της Βαρκελώνης, όπως ανέφεραν οι πυροσβέστες σε ανακοίνωσή τους.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από τον αποθηκευτικό χώρο, πρόσθεσαν. Η Mossos d'Esquadra - η καταλανική αστυνομία - έχει ανοίξει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων θα ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα.

