Η φωτιά ξέσπασε σε προάστιο της Βουδαπέστης, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή σε εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο προάστιο Μπουντακέζι, περίπου 8 χιλιόμετρα δυτικά της ουγγρικής πρωτεύουσας, και επεκτάθηκε γρήγορα στο διώροφο κτίριο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο έπειτα από επιχείρηση που διήρκησε αρκετές ώρες.

{https://x.com/WashTimesLocal/status/2022373692571877783}

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν επιζώντες από το φλεγόμενο κτίριο, ενώ απομάκρυναν και τρεις φιάλες αερίου, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος έκρηξης.

Κάτω από τη στέγη που κατέρρευσε εντοπίστηκαν οι σοροί δύο ανδρών και μίας γυναίκας, ενώ το τέταρτο θύμα του υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ωστόσο η πυροσβεστική εκτιμάει πως ενδεχομένως να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.

{https://x.com/RSOE_EDIS/status/2022272289488977991}