Ανήμερα Ψυχοσάββατου, τιμάμε μνήμη των αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή με μνημόσυνα στις εκκλησίες, τρισάγια στους τάφους και μοίρασμα κολλύβων.

Αύριο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, οι πιστοί θα τιμήσουν με σεβασμό και κατάνυξη το πρώτο Ψυχοσάββατο της χρονιάς, που είναι αφιερωμένο στην μνήμη όσων έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι μια σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία και για τους πιστούς καθώς είναι μέρα μνήμης και ευκαιρία προσευχής για την ανάπαυση των ψυχών.

Τα κόλλυβα είναι αναπόσπαστο στοιχείο του Ψυχοσάββατου και οι πιστοί τα προετοιμάζουν ώστε να τα πάνε αύριο στην Εκκλησία για να διαβαστούν ώστε να προσφερθούν από τους πιστούς στη μνήμη των αγαπημένων κεκοιμημένων προσώπων. Τα κόλλυβα συμβολίζουν την κοινή ανάσταση των ανθρώπων και το σιτάρι που είναι βασικό συστατικό τους, συμβολίζει το ανθρώπινο σώμα.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο συμβολισμός προέρχεται από τα λόγια του Χριστού στο κατά Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον: «Εάν ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν δε αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει». Το σιτάρι, που «θάβεται» στη γη και βλασταίνει, συμβολίζει την Ανάσταση και την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Τα υπόλοιπα υλικά όπως η ζάχαρη, οι ξηροί καρποί και το ρόδι παραπέμπουν στη γλυκύτητα της αιωνιότητας, στην αφθονία και στη ζωή.

Ψυχοσάββατο 2026: Η σημασία της ημέρας

Το Ψυχοσάββατο δεν είναι ημέρα πένθους, αλλά μνήμης και προσευχής. Οι πιστοί προσκομίζουν τα ονόματα των κεκοιμημένων, ώστε να μνημονευθούν κατά τη Θεία Λειτουργία και το τρισάγιο. Η Εκκλησία υπενθυμίζει μέσα από αυτή την παράδοση τη σύνδεση ζώντων και κεκοιμημένων, αλλά και την πίστη στην Ανάσταση. Είναι μια συμβολική μέρα προσευχής για όσους έφυγαν από τη ζωή και ιδίως για εκείνους που δεν είχαν συγγενείς να τους μνημονεύσει. Η σκέψη μας γυρίζει σε όσους αγαπήσαμε και δεν είναι πια κοντά μας. Ανάβουμε ένα κερί, ετοιμάζουμε κόλλυβα με σεβασμό και προσευχόμαστε σιωπηλά, με ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισαν. Συμμετέχοντας στο τελετουργικό τιμούμε τη μνήμη τους και καλλιεργούμε την ελπίδα της Ανάστασης. Είναι μια πράξη πίστης, αλλά και μια πράξη καρδιάς.

Ο συμβολισμός για τα υλικά στα κόλλυβα του Ψυχοσάββατου

Φτιάχνοντας τα κόλλυβα, κάθε υλικό που προσθέτουμε κουβαλάει τον δικό του βαθύ συμβολισμό. Όπως ο σπόρος του σιταριού πέφτει στη γη, πεθαίνει και αναγεννάται, έτσι και η ψυχή προσδοκά την αιώνια ζωή. ​Η ζάχαρη παραπέμπει στη γλυκύτητα του Παραδείσου. Το ρόδι στην αφθονία της επουράνιας μακαριότητας. Τα μυρωδικά και οι ξηροί καρποί συμβολίζουν τα άνθη και τους καρπούς του κήπου της Εδέμ. Κάθε κόκκος σιταριού και μια μνήμη. Κάθε όνομα που γράφουμε στο χαρτί είναι μια υπενθύμιση για την αγκαλιά που μας λείπει. Φτιάχνουμε κόλλυβα για να δείξουμε πως η αγάπη δεν σταματά εκεί που τελειώνει η ζωή.​ Γιατί όσο μνημονεύουμε τους κεκοιμημένους, είναι πάντα εδώ.

