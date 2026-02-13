Τελικά δεν είδε το Σλοβακία- Φινλανδία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Η επιθυμία του να δει την εθνική ομάδα χόκεϊ επί πάγου της Σλοβακίας να παίζει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες ήταν τέτοια, που ένας φυγάς αψήφισε τον κίνδυνο. Ή ήταν υπερβολικά σίγουρος ότι δεν θα τον πιάσουν.

Ό,τι κι αν σκεφτόταν, το αποτέλεσμα ήταν ίδιο: συνελήφθη. Οι ιταλικές αρχές αναζητούσαν τον 44χρονο επί 16 χρόνια, για κλοπές που έγιναν το 2010. Τον συνέλαβαν όταν πήγε στο Μιλάνο για να υποστηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας του κόντρα στη Φινλανδία, στο ματς του χόκεϊ επί πάγου για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Η αστυνομία τον εντόπισε όταν έκανε check in σε κάμπινγκ, έπειτα από αυτόματη ειδοποίηση που έλαβαν από τη ρεσεψιόν του χώρου. Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στη φυλακή Σαν Βιτόρε του Μιλάνου, προκειμένου να εκτίσει ποινή 11 μηνών και 7 ημερών.

Έτσι, δεν κατάφερε να δει την πρεμιέρα της Σλοβακίας στο Ολυμπιακό τουρνουά του χόκεϊ επί πάγου, την Τετάρτη, όταν η χώρα του νίκησε τη Φινλανδία 4-1.

Πηγή: Associated Press