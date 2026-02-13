Λιγότερα από 10.500 τα προφυλακτικά για τους αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων.

Τα δωρεάν προφυλακτικά για τους αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες τελείωσαν μέσα σε χρόνο - ρεκόρ: τρεις ημέρες, σύμφωνα με τη La Stampa.

«Οι προμήθειες τελείωσαν σε τρεις ημέρες. Υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν περισσότερα, αλλά κανένας δεν ξέρει πότε», δήλωσε αθλητής στην ιταλική εφημερίδα.

Σύμφωνα με τη La Stampa για αυτό ευθύνονται οι διοργανωτές, που δεν υπήρξαν «ιδιαίτερα γενναιόδωροι» σε αυτό το ζήτημα. «Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού το 2024 διανεμήθηκαν 300.000 προφυλακτικά, δύο ανά ημέρα για τον καθένα, αλλά σε αυτούς τους Χειμερινούς Αγώνες ο αριθμός ήταν σημαντικά χαμηλότερος: ούτε καν 10.000», αναφέρει η εφημερίδα.

Σημειώνεται ότι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026 συμμετέχουν λιγότεροι από 3.000 αθλητές, ενώ στο Παρίσι το 2024 είχαν πάει περίπου 10.500.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο κυβερνήτης της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα επέμεινε ότι το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να είναι ταμπού. «Ναι, παρέχουμε δωρεάν προφυλακτικά για τους αθλητές στο Ολυμπιακό Χωριό. Αν αυτό φαίνεται παράξενο σε κάποιους, δεν γνωρίζουν την καθιερωμένη Ολυμπιακή πρακτική», έγραψε σε ανάρτηση, εξηγώντας ότι πρόκειται για κάτι που ξεκίνησε το 1988 στη Σεούλ, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι αθλητές και οι νέοι στο ζήτημα της πρόληψης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Πηγή: Guardian