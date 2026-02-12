Ο Αγγέλης συνεχίζει την Παρασκευή τις ελληνικές συμμετοχές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και η Νεφέλη Τίτα ήταν τα μέλη της ελληνικής αποστολής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026 που μπήκαν στη «δράση».

Οι δύο πρωταθλήτριες του σκι αγωνίστηκαν στα 10 χιλιόμετρα Ελεύθερη Τεχνική, στο Πρεντάτσο. Η Χαραλαμπίδου τερμάτισε 86η και η Τίτα 100η, σε σύνολο 111 αθλητριών.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, παρακολούθησε τον αγώνα τους και τις συνεχάρη για την παρουσία τους. Η επόμενη ελληνική συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026 είναι αύριο, Παρασκευή, καθώς ο Απόστολος Αγγέλης θα αγωνιστεί στα 10 χλμ. Ελεύθερη Τεχνική.

