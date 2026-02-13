Ο Μάντελσον είχε διατελέσει πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ και είχε στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου των ΗΠΑ βρίσκεται ο λόρδος Μάντελσον, καθώς κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές Σουχάς Σουμπραμανιάμ και Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέστειλαν επιστολή με την οποία του ζητούν να καταθέσει στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το δίκτυο και τις δραστηριότητες του Έπσταϊν. Στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι, παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει πλέον τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ ούτε συμμετέχει στη Βουλή των Λόρδων, διατηρούσε κοινωνικές και επιχειρηματικές σχέσεις με τον Έπσταϊν και ενδέχεται να διαθέτει κρίσιμες πληροφορίες.

Οι δύο βουλευτές τον καλούν να εμφανιστεί σε ακρόαση, επικαλούμενοι τη σοβαρότητα και τη φύση των καταγγελιών που βαραίνουν τον Έπσταϊν και το περιβάλλον του. Όπως αναφέρουν, το όνομα του Μάντελσον περιλαμβάνεται επανειλημμένα σε εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο λόρδος Μάντελσον διετέλεσε πρέσβης της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, προτού απομακρυνθεί από την κυβέρνηση του Κιρ Σταρμερ, με φόντο αποκαλύψεις για τη φύση της σχέσης του με τον Έπσταϊν, η οποία φέρεται να ήταν διαφορετική από όσα είχε αρχικά δηλώσει.

Ο ίδιος απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις, ωστόσο έχει αναγνωρίσει ότι η διατήρηση της σχέσης του με τον Έπσταϊν ήταν λανθασμένη και διήρκεσε περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι βουλευτές είχαν απευθύνει παρόμοιο αίτημα και στον πρίγκιπα Άντριου την προηγούμενη χρονιά, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας