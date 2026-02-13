Ήττα στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό, με τον Μπάλντγουιν να «πληγώνει» τους πράσινους με buzzer-beater.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Σε ένα συκλονιστικό ματς για γερά νεύρα, ο Γουέϊντ Μπόλντγουιν με δίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό, υποχρεώνοντάς τον στην 12η του ήττα.

Για τη Φενέρμπαχτσε μεγάλο ματς πραγματοποίησε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους και 4 ριμπάουντ. Για το «τριφύλλι» καθοριστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ ήταν ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με double-double (18 πόντους-11 ριμπάουντ), ενώ ο Κέντρικ Ναν στην επιτροφή του στην αγωνιστική δράση σκόραρε 17.

Ο Παναθηναϊκός έριξε και άλλο το σερί του στο 16-12 και πλέον μπαίνει σε μπελάδες ώστε να παραμείνει στην 6αδα των play-off. Με αυτή τη νίκη η Φενέρμπαχτσε έφτασε στο 20-7 και παραμένει στη πρώτη θέση (εκκρεμεί η εξ΄αναβολής αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό).

Για την επόμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στις 26 Φεβρουαρίου.