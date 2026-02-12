Ο Παναθηναϊκός τάραξε τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ ολοκληρώνοντας την μεταγραφή του Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2,5 χρόνια είναι ο Ναϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο 31χρονος Αμερικανός forward,με καριέρα σε Ευρώπη και ΗΠΑ, επιστρέφει στην Euroleague για λογαριασμό του «τριφυλλιού» και αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους παίκτες-κλειδιά ώστε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν να ανακάμψει από το αγωνιστικό ντεφορμάρισμα που διανύει αυτή την περίοδο.

Ποιος είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβιζ

Ο Χέιζ-Ντέιβις αποφοίτησε το 2017 από το κολλέγιο του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ, έχοντας 17 πόντους μέσο όρο στην τελευταία του χρονιά με την φανέλα των Wisconsin Badgers.

Μετά το ντραφτ του ΝΒΑ το 2017, όπου δεν επιλέχθηκε από κάποια ομάδα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν το έβαλε κάτω. Πήρε την ευκαιρία του στο Summer League με τους Νιου Γιορκ Νικς και λίγο αργότερα, στις 19 Αυγούστου, εξασφάλισε ένα μερικώς εγγυημένο συμβόλαιο. Η παρουσία του στο ρόστερ, ωστόσο, ήταν σύντομη, καθώς στις 14 Οκτωβρίου αποδεσμεύτηκε και μετακινήθηκε στη θυγατρική ομάδα των Ουέστσεστερ Νικς στη G League, όπου αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

{https://youtu.be/aeiDQVyYGzg?si=MVJNBMVCvmhnMNTQ}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 2018 οι Λέικερς του προσέφεραν δεκαήμερο συμβόλαιο, ωστόσο δεν μπόρεσε να εδριαωθεί στην ομάδα και επέστρεψε στην G League. Τον Μάρτιο του 2018 οι Τορόντο Ράπτορς του έδωσαν νέα ευκαιρία με δεκαήμερο συμβόλαιο. Στην πρώτη του εμφάνιση με τους Καναδούς σημείωσε 6 πόντους με δύο τρίποντα σε πέντε λεπτά, ξανά απέναντι στους Νικς. Υπέγραψε και δεύτερο δεκαήμερο, ενώ στο ενδιάμεσο αγωνίστηκε και με τους Raptors 905 στη G League.

Η σεζόν 2017-18 τον βρήκε να κλείνει στους Σακραμέντο Κινγκς, οι οποίοι τον υπέγραψαν μέχρι το τέλος της περιόδου.

Η καταξίωσή του στην Ευρώπη

Η πραγματική αγωνιστική «έκρηξη» ήρθε στην Ευρώπη. Τον Αύγουστο του 2018 υπέγραψε στη Γαλατασαράι και βρήκε ρυθμό, μετρώντας 12,6 πόντους και 5,4 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στο EuroCup ανέβασε την απόδοσή του στους 15,7 πόντους κατά μέσο όρο.

{https://youtu.be/hFHqjHuUAVw?si=cQLsUq-Vdr4i_91D}

Το καλοκαίρι του 2019 μετακόμισε στη Ζαλγκίρις Κάουνας, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν, καθιερώνοντας το όνομά του στην EuroLeague. Οι σταθερές του εμφανίσεις του χάρισαν μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα το 2021, με την οποία αγωνίστηκε στη Liga ACB και στην Euroleague.

{https://youtu.be/AEbs-r4Zgfg?si=Pua_c3dt7I8PmM1w}

Το καλοκαίρι του 2022 ξεκίνησε το πιο εντυπωσιακό κεφάλαιο της καριέρας του, υπογράφοντας στη Φενέρμπαχτσε. Έναν χρόνο αργότερα ανανέωσε το συμβόλαιό του για τρεις σεζόν (2+1), επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο.

{https://youtu.be/NFe6IiHk-Vw?si=Qn6dsPBCv3WwxehU}

Στις 29 Μαρτίου 2024 έγραψε ιστορία στην EuroLeague, πετυχαίνοντας 50 πόντους απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου και καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 49 πόντων του Σέιν Λάρκιν από το 2019. Τη σεζόν 2023-24 είχε 13,8 πόντους και 4,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στα playoffs βοήθησε τη Φενέρ να φτάσει στο Final Four.

{https://youtu.be/zswDAuaEKr4?si=1US32MC-ZabWvgDa}

Η επόμενη χρονιά (2024-25) ήταν ακόμη καλύτερη: 16,7 πόντοι στην κανονική περίοδο και καθοριστικές εμφανίσεις στα playoffs, οδηγώντας τη Φενέρ για δεύτερη σερί φορά στο Final Four. Εκεί, τον Μάιο του 2025, ήρθε η κορύφωση. Με καθοριστική συμβολή στον ημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό και εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό κόντρα στη Μονακό (23 πόντοι και 9 ριμπάουντ), ο Χέιζ-Ντέιβις οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση της EuroLeague και αναδείχθηκε MVP του Final Four.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Χέιζ-Ντέιβις υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Φοίνιξ Σανς, επιστρέφοντας στο ΝΒΑ με διαφορετικό στάτους. Τον Φεβρουάριο του 2026 μετακινήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Μιλγουόκι Μπακς, ωστόσο αποδεσμεύτηκε άμεσα, υπογράφοντας στον Παναθηναϊκό.

{https://www.instagram.com/p/DUqb7TCiMX2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}