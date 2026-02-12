Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπεραμύνθηκε των όσων υποστήριξε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Τη στήριξή της προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή τη συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας» και τις αναφορές του στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.Η κ. Σδούκου έκανε λόγο για σοβαρές αποκαλύψεις που, όπως υποστήριξε, φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της τότε πολιτικής διαχείρισης στον τραπεζικό τομέα.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Σδούκου

Στη σημερινή του συνέντευξη στην @omadaalithias, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας επανέφερε στο προσκήνιο ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές της πολύ πρόσφατης οικονομικής ιστορίας της χώρας.

Εκτός από την καταστροφική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το τρίτο μνημόνιο που οδήγησε τη χώρα στα όριά της, μας υπενθύμισε και την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία της Τράπεζας Αττικής, ρίχνοντας φως στις μεθόδους και τις πρακτικές της τότε κυβέρνησης.

Ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε λοιπόν πώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και προσωπικά ο κ. Τσίπρας επιχείρησαν να τοποθετήσουν μια ελεγχόμενη διοίκηση στην Τράπεζα Αττικής, επιδιώκοντας την πολιτική χειραγώγηση ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

Πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι προσπάθησαν να εκβιάσουν τον ίδιο τον Διοικητή της ΤτΕ να συναινέσει στα σχέδιά τους, φτάνοντας στο σημείο να στοχοποιήσουν τη σύζυγό του. Τον ακούσαμε λοιπόν να αφηγείται πως τηλεφώνησε στον κ.Τσίπρα, λέγοντάς του πως «η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να δεχτεί αυτά τα πρόσωπα που επέλεξε για διοίκηση ως επόπτης που είναι του τραπεζικού συστήματος».

Ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε πως την επόμενη μέρα όταν συνεδρίαζε η επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων, τον κάλεσε η σύζυγός του στο τηλέφωνο λέγοντας χαρακτηριστικά «έχει έρθει όλο το κράτος μέσα στο γραφείο μου, ΣΔΟΕ, Οικονομική αστυνομία...». Η σθεναρή ωστόσο αντίσταση του κ. Στουρνάρα απέτρεψε την επανάληψη ενός νέου σκανδάλου «Τράπεζας Κρήτης», προστατεύοντας τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας που συνεχίζει με πάθος το πολιτικό του comeback, τι έχει να πει για όλα αυτά;

Είναι ο ίδιος κ. Τσίπρας που σήμερα με την «Ιθάκη» μας μιλά για ηθική, για κάθαρση, για δικαιοσύνη. Μας μιλά για «νέο ταξίδι για την χώρα», ενώ ως πρωθυπουργός προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το κράτος απέναντι σε όσους δεν εκτέλεσαν τις επιθυμίες του. Στους λόγους που εκφωνεί για «διαφάνεια και δικαιοσύνη», δεν χωράει έστω μια αναφορά στην υπόθεση της Τράπεζας Αττικής; Ή μήπως η επιλεκτική του μνήμη λειτουργεί μόνο όταν του επιτρέπει να παίζει τον ρόλο του ηθικολόγου;

{https://x.com/ASdoukou/status/2021997450882396443?s=20}