Κριτική στην επιλογή του μέσου που παραχώρησε συνέντευξη ο Γιάννης Στουρνάρας άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Με ανακοίνωση του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης άσκησε έντονη κριτική στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, σχετικά με την επιλογή του να παραχωρήσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας».

Ο κ.Ζαχαριάδης κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή και πλήγμα στην αξιοπιστία του ρόλου του ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επιλογή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη θεσμική του στάση.

Η ανακοίνωση του Κώστα Ζαχαριάδη

«Ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί με τις απόψεις του κ. Γ. Στουρνάρα, την πολιτική του διαδρομή, τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι αδιανόητο να δίνει συνέντευξη στον σκληρό προπαγανδιστικό μηχανισμό τρολ της Νέας Δημοκρατίας, την περίφημη 'Ομάδα Αλήθειας'.

Αυτά είναι αδιανόητα για ευρωπαϊκή χώρα, αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στον τρίτο κόσμο. Δεν σέβεται λίγο το θεσμικό του ρόλο; Η χώρα έχει μπει σε έναν απερίγραπτο θεσμικό εκφυλισμό. Ιδίως ο Διοικητής της ΤτΕ θα έπρεπε να είναι διπλά προσεκτικός, διότι η 'Ομάδα Αλήθειας' συνδέεται με την αμαρτωλή Blue Skies.

Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;

Η χώρα πρέπει να αναταχθεί και να ανασυγκροτηθεί σε όλα τα επίπεδα. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό τέτοια παρακμή.

Για το περιεχόμενο της συνέντευξης θα επανέλθουμε! Υπάρχουν τόσα σοβαρά και αξιόπιστα μέσα… Γιατί διάλεξε την 'Ομάδα Αλήθειας';»