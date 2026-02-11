Όσα ανακοίνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τις δηλώσεις από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.

Το ΚΚΕ ασκεί έντονη κριτική στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια εστίασης σε οικονομικές συμφωνίες δεν κρύβει τις συνεχιζόμενες και οξυνόμενες τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τη Θράκη και τη Συρία.

Παράλληλα, το ΚΚΕ αναφέρεται στα στρατηγικά συμφέροντα ΕΕ-ΝΑΤΟ, ενώ υποκριτική χακαρκτηρίζει τη συνεργασία για το μεταναστευτικό έπειτα από την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο.

Δείτε την ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Η κυβερνητική προσπάθεια να συγκεντρωθεί η προσοχή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην 'θετική ατζέντα' των οικονομικών και άλλων συμφωνιών, δηλαδή στις μπίζνες των επιχειρηματικών ομιλών των δύο χωρών, δεν μπορεί να κρύψει ότι στην πράξη διατηρούνται οι απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, διαψεύδοντας το δόγμα των 'ήρεμων νερών'.

Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η 'γαλάζια πατρίδα', οι γκρίζες ζώνες, τα περί 'τουρκικής μειονότητας' στη Δ. Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται.

Ο εφησυχασμός που επιχειρείται είναι επικίνδυνος, ενώ ο αποκαλούμενος 'οδικός χάρτης' δεν αφορά την ανάπτυξη της φιλίας των δύο λαών, αλλά την ενίσχυση της ΝΑ Πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και προωθούνται 'διευθετήσεις' σε βάρος των λαών, τις οποίες στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση με κάθε τρόπο. Είναι χαρακτηριστική, άλλωστε, η αναφορά Μητσοτάκη στη συνεργασία με την Τουρκία για την 'ανοικοδόμηση' της Συρίας, όταν η Τουρκία έχει στη Συρία ρόλο κατοχικής δύναμης.

Στο πλαίσιο αυτών των 'διευθετήσεων', με τη σφραγίδα των ΗΠΑ και της ΕΕ, είναι υποκριτικός ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι επιδιώκει 'αδιαμεσολάβητες σχέσεις' με την τουρκική κυβέρνηση. Αντίθετα στρώνεται το έδαφος για την συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των ενεργειακών και άλλων ομίλων.

Τέλος, είναι προκλητικό ο κ. Μητσοτάκης να επιχαίρει για τη συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας στο μεταναστευτικό, λίγες μέρες μόνο μετά την εγκληματική ενέργεια σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών στη Χίο, όταν αυτό το έγκλημα είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της 'συνεργασίας', με βάση την πολιτική της ΕΕ».