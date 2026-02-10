Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Jalla» της Antigoni Buxton που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ο Διαγωνισμό της Eurovision.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτες και προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου εξέφρασαν την αντιπαράθεσή τους αποστέλλοντας επιστολή προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), ζητώντας να αποσυρθεί τόσο το κομμάτι όσο και το συνοδευτικό βίντεο κλιπ, λόγω εικόνων που δεν αντιπροσωπεύουν την αισθητική του τόπου.

Eurovision: Η απάντηση του ΡΙΚ για τις ενστάσεις

Από την άλλη πλευρά, μέσα το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου, απαντάς τις ενστάσεις μέσα από σχετική ανάρτηση, σχολιάζοντας το περιστατικό.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η συμμετοχή, το τραγούδι και το επίσημο βίντεο κλιπ, έχουν θετικές αντιδράσεις από τους ειδικούς φίλους του θεσμού.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, κ. Θανάση Τσώκου, σχολιάζει σχετικά με τη συμμετοχή της Κύπρου στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τα εξής:

«Το ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που στόχο έχει να ενώσει. Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube είναι στην ολότητά τους θετικές. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των σχολιασμών εξάρει ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου, καθώς και τα ήχοι και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από την περιοχή και τη Μεσόγειο».

«Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και οι χώρες συχνά επιλέγουν τραγούδια που προσφέρουν διασκέδαση σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου, με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές που δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης».

