Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον εθνικό τελικό της Eurovision που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη. Το κοινό έχει την δυνατότητα να ψηφίσει. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον εθνικό τελικό της Eurovision που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο, με τα βλέμματα είναι στραμμένα προς τους 28 υποψήφιους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους.

Η ΕΡΤ, έχει διοργανώσει τρεις βραδιές γεμάτες με μουσική και πάθος για τη μουσική. Το «Sing for Greece 2026» έρχεται για να αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.

Η πρόκριση στον Τελικό θα προκύψει από το διαγωνιστικό σκέλος και των δύο Ημιτελικών την Τετάρτη 11 και Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21:00, ενώ το αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Για πρώτη φορά φέτος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Πώς ψηφίζουμε στον εθνικό τελικό της Eurovision

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας:

• Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

• Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

• Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της online πλατφόρμας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Συνδέεστε στο sfg.vote. Μπορείτε να ψηφίσετε από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας. Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μπορείτε να δώσετε 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή μπορείτε να μοιράσετε τις ψήφους σας σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ: https://sfg.vote/terms-and-conditions