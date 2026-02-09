Η Antigoni με το τραγούδι «Jalla», είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026. Το μήνυμα από τη Φουρέιρα.

Η Antigoni με το τραγούδι «Jalla», είναι η καλλιτέχνιδα που θα εκπροσωπήσει την Κύρπο στον 70ο Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το Μάιο στη Βιέννη και εχθές προβλήθηκε για πρώτη φορά το βίντεο κλιπ του κομματιού της.

Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, μέσα από τη συχνότητα του SIGMA TV και την εκπομπή «Ήρθε και Έδεσσε» η νεαρή τραγουδίστρια, παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις για τη συμμετοχή της και το βίντεο κλιπ, ενώ σχολίασε και ορισμένα πρόσωπα που συμμετάσχουν στους ημιτελικούς για την Ελλάδα.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Περίμενα αυτή τη μέρα για να ακούσει ο κόσμος το τραγούδι. Τρελάθηκα όταν είδα το βίντεο κλιπ, ο σκηνοθέτης είναι φανταστικός, περάσαμε τέλεια. Ήμουν με την οικογένειά μου και τις φίλες μου, όταν είδα το πρώτο κλιπ, ήταν σχεδόν έτοιμο. Είμαι πολύ υπερήφανη», ανέφερε αρχικά η Antigoni.

Eurovision: Όσα ανέφερε η Antigoni για το τραγούδι και το βίντεο κλιπ

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων, η Antigoni αναφέρθηκε περαιτέρω στο βίντεο κλιπ αλλά και στη σκηνική παρουσία που θα ήθελε να έχει στην σκηνή της Eurovision, ενώ αποκάλυψε πως στο επίσημο βίντεο συμμετέχουν ο παππούς και η γιαγιά της:

«Είναι υπέροχο. Ο παππούς και η γιαγιά είναι αστέρια. Ο παππούς χορεύει στο βίντεο και πίνει σφηνάκια. Είναι τα πρόσωπα που έδειξαν πώς να αγαπώ την Κύπρο. Έμαθα όλα όσα ξέρω από τη γιαγιά και τον παππού. Είναι πολύ όμορφη ιστορία…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά την ονομασία του τραγουδιού, η ερμηνεύτρια εξηγεί: «Το Jalla προέκυψε γιατί ήθελα μία λέξη που θα θυμίζει Κύπρο, αλλά εύκολη για να την πει ο κόσμος. Ένα παιδί, ο Δημήτρης με στήριξε πολύ για να πάω στη Eurovision του το είπα και μου είπε το «Jalla» και του είπα ότι αν πάω στη Eurovision, θα του δώσω ένα credit, θα δεις το όνομά του… Είμαι περήφανη που θα ακουστεί η Κυπριακή διάλεκτος, θέλω όλο τον κόσμο να λέει μία κυπριακή λέξη».

Απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου, η Antigoni αναφέρθηκε στις πρόβες και τη σκηνική της παρουσία: «Ψάχνουμε να δούμε πώς θα είναι η σκηνή και τα ρούχα, είμαστε στην αρχή, ξεκινάμε πρόβες την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε πολλές ιδέες, δεν μπορώ να πω ακόμη, αλλά θα δεις την Antigoni και η σκηνή θα θυμίζει Κύπρο…».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Antigoni, επιβεβαίωσε την παρουσία της στον Β’ Ημιτελικό της Ελλάδα, όπου και θα παρουσιάσει το τραγούδι της ζωντανά για πρώτη φορά στο κοινό. Μάλιστα αναφερόμενη στα 28 υποψήφια τραγούδια για την Ελλάδα ανέφερε: «Για ‘μένα ο Good Job Nicky εχει ξεχωρίσει. Ήταν ο πρώτος φίλος μου στην Αθήνα και το τραγούδι του το έχει γράψει η ομάδα μου… Αυτό είναι πολύ όμορφο, είναι καλός φίλος μου και θα ήθελα να πάμε μαζί. Μου άρεσε και η Evangelia. Όλοι είναι ταλαντούχοι…».

Για το τραγούδι «Ferto» του Akyla δήλωσε: «Έχει ζωή και πλάκα, είναι φανταστικός performer, κολλάει το τραγούδι».

«Η Κύπρος δεν έχει κερδίσει, αλλά αξίζει να κερδίσουμε. Έχουμε πολλά δυνατά τραγούδια. Πάω με το μυαλό να κερδίσω. Το σημαντικό είναι να νιώθει η Κύπρος, εγώ και η οικογένειά μου υπερήφανη για εμένα. Θέλω να το βλέπει ο κόσμος και να λέει ότι είναι πολύ καλό τραγούδι», κατέληξε η Antigoni.

Κλείνοντας, μίλησε για την επικοινωνία της με τη Φουρέιρα που είχε εκπροσωπήσει παλαιότερα την Κύπρο: «Μου έστειλε αμέσως η Φουρέιρα, και μου είπε ότι είναι περήφανη για εμένα και ότι αν τη χρειαστώ είναι δίπλα μου. Είμαι χαρούμενη γι’ αυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgaidnozrdpt?integrationId=40599y14juihe6ly}