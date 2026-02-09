Ο δρόμος για την Eurovision 2026, μέσα από τρία show «Sing for Greece 2026», γεμάτα με ρυθμό. Ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα;

Η αντίστροφή μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και όλα τα βλέμματα στρέφονται στους 28 καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν μέσα από τον «Sing for Greece - Εθνικό Τελικό 2026», ο οποίος θα διεξαχθεί σε τρεις βραδιές και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο Α’ Ημιτελικός, όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00. Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα, θα πραγματοποιηθεί ο Β’ Ημιτελικός, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Τα τρία shows θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης – παλιός γνώριμος του θεσμού – η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Eurovision 2026: Οι αλλαγές στο televoting

Παράλληλα, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή του ΟΡΕΝ, «Ώρα για Ψυχαγωγία» έγιναν γνωστές ορισμένες αλλαγές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει το κοινό να δώσει τη θετική του ψήφο.

Συγκεκριμένα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει το τραγούδι που επιθυμεί για να εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη, ωστόσο για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν και Έλληνες του εξωτερικού.

Η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου μεταφέρει: «Την Τετάρτη έχουμε τον πρώτο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται μεταξύ άλλων και ο Akyllas. Η ΕΡΤ, αποφάσισε και θα το ανακοινώσει σύντομα, πιθανά την Τετάρτη το πρωί, μία σημαντική αλλαγή στη ψηφοφορία. Από φέτος, για πρώτη φορά, θα μπορούν να ψηφίσουν και οι Έλληνες του εξωτερικού. Θα μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν έλληνικό αριθμό και βρίσκονται στο εξωτερικό… Θα έχουμε και από το κοινό μία άποψη από το εξωτερικό, όπως συμβαίνει και με την επιτροπή που υπάρχει διεθνής επιτροπή… Θα τα δούμε όλα την Τετάρτη στον πρώτο ημιτελικό».

