Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Κηφισού, όταν όχημα παρέσυρε πεζό στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών.

Λόγω του τροχαίου, που έγινε στο ρεύμα προς Πειραιά, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο πεζός έχει μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο.



Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

