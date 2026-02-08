Κάθε νικητής της δεύτερης κατηγορίας του Τζόκερ κερδίζει 100.000 ευρώ.

Απόψε η νέα κλήρωση του τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό του 1 εκατ. ευρώ. Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και στις 22:00 θα γίνει η κλήρωση.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.