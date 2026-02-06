Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 8, 14, 38, 41 και 48.
Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 11.
Ο πίνακας κερδών
Υπενθυμίζεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης
β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και
γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων