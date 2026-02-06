Στο Μιλάνο ο πρωθυπουργός, για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων.

Ακόμα θυμάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη βροχή που είχε ταλαιπωρήσει όσους συμμετείχαν ή παρακολούθησαν από κοντά την τελετή έναρξης για το Παρίσι 2024 και το σχολίασε με αφορμή την παρουσία του στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026.

Ο πρωθυπουργός ταξίδεψε στην Ιταλία για την αποψινή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα και λίγο προτού ξεκινήσει, έβγαλε μια selfie στο Σαν Σίρο, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

«Αυτή τη φορά δεν βρέχει!», ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια αναφορά στη νεροποντή κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων του Παρισιού.

{https://www.instagram.com/p/DUbVyn9iPYT/?hl=el}