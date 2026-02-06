Ο Γιώργος Κωνσταντίνου απάντησε για το αν θα σταματήσει το θέατρο.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, με το σχετικό απόσπασμα να προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπου και απαντώντας σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου, ξεκαθάρισε πως δεν θα ήθελε να απομακρυνθεί ποτέ από το θέατρο.

Όπως εξήγησε, δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του εκτός του χώρου που έχει ταυτιστεί με την πορεία και τη ζωή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω πει ποτέ «δεν μπορώ να το κάνω». Αν σταματήσω το θέατρο, θα έρθετε κατευθείαν στην τελετή μου. Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Μου είναι αδύνατο να διανοηθώ ότι θα κάθομαι με δύο παντόφλες σε ένα γραφείο και θα σκέφτομαι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7nokmnhyq1?integrationId=40599y14juihe6ly}