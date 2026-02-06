Η δημοσίευση του Άρη Μουγκοπέτρου.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος προχώρησε σε μια διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μουσικός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει κλαρίνο χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα, αρκετούς μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

Πιστός στην τέχνη του και στην επιθυμία του να συνεχίσει να δημιουργεί, ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει πως το ατύχημα αποτελεί πλέον μέρος του παρελθόντος.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο μουσικός έγραψε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του……..».

{https://www.instagram.com/p/DUZLdoSjMYg/?hl=el}