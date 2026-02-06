Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη, καθώς ο σύντροφός της τής ετοίμασε ταξίδι-έκπληξη για την επέτειο της σχέσης τους.

Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια σε προηγούμενη ανάρτησή της, δεν γνώριζε τον προορισμό, ωστόσο είχε ακολουθήσει συγκεκριμένες στιλιστικές οδηγίες, έπειτα από συμβουλές συνεργάτιδάς της από την εταιρεία που διατηρεί, σε συνεννόηση με τον σύντροφό της.

Ωστόσο, σε ανάρτηση που έκανε η Ιωάννα Τούνη της Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια βόλτας της στο Ριάντ δέχτηκε παρατήρηση από τις τοπικές αρχές για την ενδυμασία της. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, αστυνομικοί της επισήμαναν ότι το φόρεμά της είχε σκίσιμο στο πίσω μέρος του ποδιού, με αποτέλεσμα να της απαγορευτεί η είσοδος σε κατάστημα.

Η influencer περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι, έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν «δεν μπορείτε να μπείτε κυρία μου» Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση».

Στο βίντεο όπου αφηγείται την εμπειρία της, η Ιωάννα Τούνη, έγραψε χαρακτηριστικά: «Όντως τώρα; Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ και παρόλα αυτά η Saudi police μου έκανε παρατήρηση για την αμφίεσή μου».