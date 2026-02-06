Η εκδήλωση για τα γαλλικά Grammy, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και η Νάνα Μούσχουρη θα τιμηθεί με το βραβείο «Victoire d’honneur».

Η Νάνα Μούσχουρη πρόκειται να τιμηθεί σε μία από τις σημαντικότερες μουσικές διοργανώσεις της Γαλλίας, τα Victoires de la Musique, για τη συνολική της προσφορά στο τραγούδι.

Όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του θεσμού, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο «La Seine Musicale» όπου η ερμηνεύτρια θα τιμηθεί με το βραβείο «Victoire d’honneur».

Στην λεζάντα της ανακοίνωσης, περιλαμβάνονται λόγια της ίδιας της Νάνας Μούσχουρη η οποία αναφέρει: «Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, είναι και θα παραμείνει ο τελευταίος» και στη συνέχεια αναγράφεται:

«Από την Κρήτη σε ολόκληρο τον κόσμο, η Νάνα Μούσχουρη έκανε τη μουσική μια παγκόσμια γλώσσα. 60 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, 300 εκατομμύρια δίσκοι πουλήθηκαν… Η φωνή της ξεπέρασε σύνορα, πολιτισμούς και γενιές, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς. Μια τιμητική διάκριση θα της απονεμηθεί για να τιμηθεί η εξαιρετική καριέρα της, στην επόμενη τελετή των Victoires de la Musique...

Εσάς, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι της Νάνας Μούσχουρη;».

