Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα της Μιμής Ντενίση.

Η Μιμή Ντενίση, μία από τις πιο γνωστές Ελληνίδες ηθοποιούς με μακρά πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, επιστρέφει τηλεοπτικά με μία νέα πρόταση μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από το ρεπορτάζ που προβλήθηκε σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», όπου η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου, μετέφερε το σχετικό παρασκήνιο και τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηθοποιός επιστρέφει στη μικρή οθόνη έπειτα από 14 χρόνια απουσίας, με το sequel του έργου «Σμύρνη μου Αγαπημένη», το οποίο αναμένεται να μεταφερθεί από το θέατρο στην τηλεόραση σε μορφή σειράς πολλών επεισοδίων.

Παράλληλα , όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, η έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής των ηθοποιών, με ορισμένους από αυτούς να προέρχονται και από τη θεατρική παράσταση.

Στο πλευρό της Μιμής Ντενίση αναμένεται να βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Γερονικολού και ο Νίκος Ψαρράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7wpia0w30p?integrationId=40599y14juihe6ly}