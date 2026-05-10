Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στον Γρηγόρη Δημητριάδη, σημείωσε ότι αντί να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, παρεμβαίνει δημόσια στον πολιτικό διάλογο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις που αφορούν την υπόθεση των υποκλοπών και τη λειτουργία των θεσμών.

Στη δήλωσή του, υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις και οι σχετικές συνεντεύξεις ενισχύουν –όπως ανέφερε– τις ανησυχίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες στον πρωθυπουργό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του.

Και από την άλλη, ο κ. Μενουδάκος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα και επίσης ότι δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος δείχνοντας την κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα μας».