Πριν τη νέα – ακόμη πιο σκανδαλώδη – αρχειοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο πρωτόδικα καταδικασθείς Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν απειλούσε δημόσια πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος», τονίζοντας πως πουλάει το λογισμικό του μόνο σε κυβερνήσεις και προειδοποιώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό πως θα έχει την τύχη του Νίξον μετά το Watergate.

Τι είπε με απλά λόγια; Ότι δεν προτίθεται να την πληρώσει για να γλιτώσουν άλλοι.

Αν και δεν διευκρίνισε σε ποιους αναφέρεται, η ρητή αναφορά σε «κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου» έδειχνε προς τους τότε πολιτικούς προϊστάμενους της ΕΥΠ, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον εκ της τότε θεσμικής του ιδιότητας υπεύθυνο πρώην ΓΓ του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Μετά την αρχειοθέτηση Τζαβέλλα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης εμφανίστηκε στη δημόσια σφαίρα για πρώτη φορά μετά την παραίτησή του, ισχυριζόμενος πως θυσιάστηκε για το καλό της κυβέρνησης. «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου και πάνω από όλα την πατρίδα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ακόμη πιο περιγραφικός ο τίτλος που επελέγη: «Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση»

Τι είπε με απλά λόγια; Ότι την πλήρωσε για να γλιτώσουν άλλοι.

Αν και επίσης δεν διευκρίνισε σε ποιους αναφέρεται, είναι κάτι παραπάνω από σαφές πως αποδέκτης του μηνύματος, ενόψει Συνεδρίου της ΝΔ, είναι ο εξής ένας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θυσία» για την κυβέρνηση ο Γρηγόρης Δημητριάδης, «αποδιοπομπαίος τράγος» της κυβέρνησης ο Ταλ Ντίλιαν. Εν μέσω αιφνιδιαστικού πλεονάσματος «θυμάτων», κάπου στο βάθος διακρίνεται ως τελικός αποδέκτης και των δύο πολιτικών εκβιασμών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υ.Γ.1: Προκύπτει μία εύλογη απορία: Γιατί η κυβέρνηση να χρειάζεται κάποια «θυσία» για να προστατευθεί, εφόσον η ίδια, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Δημητριάδη, από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για υπόθεση που αφορά απλά κάποιους «ιδιώτες»;

Υ.Γ.2: Το «είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα» ουδεμία σχέση έχει με το «δεν θα δημιουργήσω πρόβλημα». Περισσότερη έχει με το «αν με αναγκάσεις, θα δημιουργήσω»…

Ν.Α.