Για πολλούς, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί την τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης πριν από το τέλος των μαθημάτων και τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η αργία του Αγίου Πνεύματος το 2026 πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο για μαθητές και εργαζόμενους λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς και την έναρξη του καλοκαιριού.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά εκείνη την ημέρα, δίνοντας μια μικρή «ανάσα» στους μαθητές μέσα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο εξετάσεων και προετοιμασίας.

Η συγκεκριμένη αργία συμπίπτει χρονικά με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά ο βασικός σχεδιασμός του προγράμματος. Οι μαθητές των ΓΕΛ δεν θα εξεταστούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, με την επόμενη εξεταστική διαδικασία να μεταφέρεται για την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι Πανελλήνιες για τα Γενικά Λύκεια ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ ακολουθούν τα μαθήματα προσανατολισμού τις επόμενες ημέρες. Παρά την αργία, το εξεταστικό χρονοδιάγραμμα παραμένει σταθερό, καθώς το υπουργείο Παιδείας δεν προβλέπει αλλαγές λόγω του τριημέρου.