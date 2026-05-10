Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έστειλε μήνυμα στήριξης προς όλες τις μητέρες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της προστασίας της μητρότητας και των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων γυναικών.

Όπως υπογράμμισε, η μητρότητα στον 21ο αιώνα πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική κοινωνική και εργασιακή στήριξη, με σταθερές εργασιακές σχέσεις, πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οικογενειών.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη παροχής αδειών και επιδομάτων μητρότητας χωρίς περιορισμούς, καθώς και στην ενίσχυση δημόσιων και δωρεάν δομών φροντίδας και αγωγής για βρέφη και νήπια, ώστε –όπως ανέφερε– οι οικογένειες να έχουν πραγματική στήριξη και όχι υποβαθμισμένες υπηρεσίες φύλαξης.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επεσήμανε ακόμη ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον χωρίς πολέμους, φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες, συνδέοντας την προστασία της μητρότητας με τη συνολική ποιότητα ζωής και τις κοινωνικές συνθήκες.

Αναλυτικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σήμερα, μαζί με τις ευχές μας στις μητέρες όλου του κόσμου, φωτίζουμε, κυρίως, την κοινωνική αξία της μητρότητας στον 21 ο αιώνα.

Γι’ αυτό δυναμώνουμε τον αγώνα για την προστασία της μητρότητας, για να μην είναι δέσμιες οι μητέρες εργαζόμενες των σημερινών ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, αναγκασμένες να εργάζονται χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να έχουν άδειες και επιδόματα μητρότητας χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να έχουν μισθούς που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους, για να έχουν επιστημονικά οργανωμένες δημόσιες και δωρεάν δομές φροντίδας και αγωγής των βρεφών και των νηπίων και όχι υποβαθμισμένες υπηρεσίες «παιδοφύλαξης», για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, φτώχεια κι εκμετάλλευση».