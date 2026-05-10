Λουλούδια; Ωραία ιδέα, αλλά πόσο θα κρατήσουν μέσα στο βάζο; Αυτό που αξίζει στις μαμάδες μας, είναι δώρα έξυπνα όπως εκείνες, που να τους κάνουν τη ζωή πιο διασκεδαστική και σίγουρα πολύ πιο εύκολη. Δώρα μέσα από τις προτάσεις της Xiaomi για κάθε Μητέρα -και όχι μόνο!

Smartphones και tablets

Ξεκινάμε με το απόλυτα unisex REDMI Note 15 Pro+ 5G, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στον ανθεκτικό σχεδιασμό του, τη μεγάλη αυτονομία χάρη στη μπαταρία των 6500mAh και την υπέροχη 6,83" CrystalRes AMOLED οθόνη, με ανάλυση 1.5K και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Για όσους, πάλι, αναζητούν μια λύση που συνδυάζει μεγάλη οθόνη 12,1″ 2.5K 120Hz με μπαταρία 12000mAh, για τις στιγμές χαλάρωσης, gaming ή ακόμα και για την εργασία, το REDMI Pad 2 Pro, αποτελεί την ιδανική επιλογή.

Wearables

Η Xiaomi έχει αγαπηθεί στην ελληνική αγορά όχι μόνο για τα smartphones της, αλλά και για τα υπέροχα wearables που παρουσιάζει. Έτσι, όσοι και όσες επισκεφτούν ένα από τα επίσημα καταστήματα Xiaomi θα βρουν το Xiaomi Watch S4 41mm, σε χρώμα Sunset Gold. Με αυτό, οι χρήστες απολαμβάνουν καθαρή και ζωντανή εικόνα χάρη στη μεγάλη AMOLED οθόνη 1,32’’ με ανάλυση 466x466 και ρυθμό ανανέωσης 60Hz, ενώ η φωτεινότητα της συσκευής φτάνει τα 1500 nits εξασφαλίζοντας άψογη ορατότητα ακόμη και κάτω από έντονο φως.

Επίσης, κυκλοφορεί και το Xiaomi Smart Band 10, σε χρώμα Ceramic Pearl White, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στον κομψό σχεδιασμό του, τη μεγάλη AMOLED οθόνη στις 1,72 ίντσες και ιδιαίτερα χάρη στις προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης για άθληση, υγεία και ύπνο.

Smart Home

Έξυπνο σπίτι είναι ένα σπίτι που καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με τη Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max! Χάρη στον ισχυρό κινητήρα υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες που προσφέρει έως 280 AW* ισχύ απορρόφησης, αντιμετωπίζει εύκολα λεκέδες, όπως τρίχες, ακάρεα σκόνης και μεγαλύτερα σωματίδια. Ασύρματη, με μεγάλη διάρκεια χρήσης, έως και 90 λεπτά συνεχούς σκουπίσματος στη λειτουργία Eco, η σκούπα stick της Xiaomi διαθέτει 7 αναβαθμισμένα εξαρτήματα για κάθε ανάγκη καθαρισμού.

Ακόμη πιο αυτόματη και αυτόνομη λύση καθαρισμού είναι η Xiaomi Robot Vacuum H40, με τον ειδικό κάδο αυτόματου καθαρισμού. Προσφέρει ισχυρή απορρόφηση 10.000Pa, σκούπισμα και σφουγγάρισμα μαζί, με έξυπνη πλοήγηση και μεγάλη αυτονομία μπαταρίας στα 5200mAh.

Οι έξυπνες λύσεις όμως δε σταματούν εκεί, καθώς θα βρείτε και σε συσκευές για μια έξυπνη κουζίνα, όπως το Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L, το οποίο, με τις δύο ζώνες μαγειρέματος (3,5L + 6,5L), είναι τέλειο για την ταυτόχρονη προετοιμασία κυρίως και συνοδευτικών γευμάτων. Με ισχύ 2700W και κυκλοφορία αέρα 360°, η συσκευή προσφέρει γρήγορο, υγιεινό μαγείρεμα με λιγότερο λάδι, για όλη την οικογένεια

Τέλος, για τις ζέστες που είναι ήδη εδώ, υπάρχει ο ανεμιστήρας Xiaomi Mijia Smart Standing Fan Pro Slim, που παράγει ρεαλιστικό natural breeze με πολλαπλές λειτουργίες ροής και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία μόλις 26.8 dB(A). Με ultra-slim σχεδιασμό 8.7cm, Type-C τροφοδοσία και έξυπνο έλεγχο μέσω εφαρμογής ή remote, προσφέρει άνεση, ευελιξία και minimal αισθητική στην καθημερινότητά των χρηστών.







Τηλεοράσεις

Και μη ξεχνάμε και τις τηλεοράσεις Xiaomi, συγκεκριμένα για τη σειρά Xiaomi TV A Pro 2026.

Διαθέσιμη σε μεγέθη 43", 50", 55", 65" και 75", η σειρά Xiaomi TV A Pro 2026 διαθέτει εκπληκτική ανάλυση 4K UHD με τεχνολογία QLED, προσφέροντας ζωντανά χρώματα και ρεαλιστικές λεπτομέρειες. Η υποστήριξη HDR10+ εξασφαλίζει βελτιωμένη αντίθεση χρωμάτων και δυναμικό εύρος, ενώ η λειτουργία Filmmaker Mode επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν τις ταινίες όπως τις σχεδίασε ο σκηνοθέτης.

Για τους gamers… γιούς και κόρες των μαμάδων, τα μοντέλα 50 ιντσών και άνω, προσφέρουν ρυθμό ανανέωσης 120Hz μέσω HDMI, χάρη στην τεχνολογία DLG (Dual Line Gate), σε συνδυασμό με τη λειτουργία Game Boost για πιο ομαλή, καθαρή κίνηση και gameplay με χαμηλό latency.

Η απόδοση του ήχου είναι εξίσου εντυπωσιακή. Κάθε μοντέλο είναι εξοπλισμένο με δύο ηχεία 10W και τεχνολογία Xiaomi Sound, υποστηρίζοντας Dolby Audio, DTS-X και DTS Virtual:X για μια συναρπαστική, κινηματογραφική εμπειρία ήχου.