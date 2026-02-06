Ο Γιάννης Ζουγανέλης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου ο Γιάννης Ζουγανέλης όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον οικοδεσπότη του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο καλλιτέχνης, με τη γνωστή αίσθηση του χιούμορ του, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του Φάνη Λαμπρόπουλου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τον συνεργάτη και φίλο του, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ενώ σε άλλο σημείο, περιέγραψε την ιστορία από όταν γνώρισε τη Μαρία Κάλλας στη Μύκονο, λέγοντας χιουμοριστικά πως εκείνη υπήρξε η αιτία για να χάσει τα μαλλιά του.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης περιγράφει τη γνωριμία του με την Κάλλας

Περιγράφοντας λοιπόν την συνάντησή του με την Μαρία Κάλλας στη Μύκονο, ο Γιάννης Ζουγανέλης, εξήγησε πως ήταν μόλις 15 ετών, ότι την γνώρισε σε ένα μαγαζάκι με κοσμήματα και ότι εκείνη τον φίλησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να εμφανίσει τριχοφάγο:

«Είχα έναν φίλο, τον αδερφό του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τον Σωκράτη, είχε στη Μύκονο ένα μαγαζάκι και μου είπε «έρχεται και η Κάλλας εδώ». Εγώ ήμουν τότε 15-16 ετών».

«Η Κάλλας πήγαινε εκεί και έπαιρνε διάφορα faux που έφτιαχνε αυτός. Κάποια στιγμή με παίρνει αυτός και μου λέει είναι η Κάλλας εδώ, πήγα εγώ και τη βλέπω. Έρχεται αυτή και λέει «αυτός είναι ο μεγάλος συνθέτης που μου έλεγες;». Εγώ της είπα «έχω κάνει κάποια τραγουδάκια, υποκλίνομαι» και τότε αυτή με φίλησε στο κεφάλι και νομίζω ότι μου έβαλε τον τριχοφάγο», είπε με χιούμορ ο Γιάννης Ζουγανέλης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7djo9i9hzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ο Φάνης Λαμπρόπουλος με αφορμή τη συζήτηση για τον θαυμασμό, τον έρωτα και το τραγούδι, τον ρώτησε για τον φίλο και συνεργάτη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και για το αν θεωρεί πως θα μπορούσε να παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση:

Τότε, ο Γιάννης Ζουγανέλης, απάντησε στις ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας πως ο σπουδαίος ερμηνευτής, είχε «μεγάλη πέραση» στο γυναικείο φύλο: «Δεν ερωτεύεσαι μόνο αυτόν που έχεις επιλέξει να ζήσεις μαζί του, δεν μπορώ να μην δω μια ωραία κοπέλα και να μην την θαυμάσω που μπορεί να με εμπνεύσει να γράψω ένα τραγούδι.. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νιώθω ότι δεν βγαίνει τελευταία στην τηλεόραση... Τη μεγαλύτερη επιτυχία στο γυναικείο φύλο την είχε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, δεν πάει ο νους σου... Δεν είναι κολλημένος λοιπόν με τη Ράντου. Ούτε η Ράντου είναι μια γυναίκα που θα μπορούσε κάποιος να την κολλήσει μόνιμα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7dhwz1cqt5?integrationId=40599y14juihe6ly}