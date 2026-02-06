Στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα εκτός από τις καταγγέλλουσες ήταν και ο γνωστός σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, η σύζυγος του οποίου κατέθεσε και ως μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Απαλλακτική ήταν η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη του 43χρονου κατηγορουμένου ηθοποιού και σκηνοθέτη για βιασμό και απόπειρα βιασμού σε βάρος δύο γυναικών, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Επικαλούμενη κενά και αντιφάσεις στις καταγγελίες σε βάρος του ηθοποιού, η εισαγγελέας εξέφρασε τις αμφιβολίες της για τις πράξεις που του καταλογίζονται τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012. Πράξεις που ούτως ή άλλως, γίνονται «πίσω από κλειστές πόρτες», όπως τόνισε η εισαγγελέας, εξηγώντας πως «απουσιάζουν ευρήματα και ιατροδικαστικές στην περίπτωση που καταγγελθούν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα».

Στο δικαστήριο και ο Λάνθιμος

Μέσα στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα όπου εκτός από τις καταγγέλλουσες ήταν και ο γνωστός σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος , η σύζυγος του οποίου κατέθεσε και ως μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του ηθοποιού και σκηνοθέτη, η εισαγγελέας μίλησε για τα ερωτηματικά που δημιουργούνται καθώς ουδέποτε οι κατηγορίες «στοιχειοθετήθηκαν για να οδηγήσουν το δικαστήριο σε καταδικαστική κρίση».

Η εισαγγελική λειτουργός αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία των μαρτύρων και στάθηκε ιδιαίτερα στους ισχυρισμούς της πρώτης καταγγέλλουσας, αδελφής της γνωστής ηθοποιού που ήταν σήμερα στο δικαστήριο η οποία άλλαξε τους χρόνους των γεγονότων χωρίς να κρατήσει την ομολογία του κατηγορούμενου που, όπως υποστήριξε, είχε ηχογραφήσει «αλλά χάθηκε».

Όσον αφορά τη δεύτερη καταγγέλλουσα, η εισαγγελέας της έδρας μίλησε για τα ερωτικά και φιλικά μηνύματα που έστελνε στον κατηγορούμενο, καθώς «είχαν ζήσει κάτι ξεχωριστό», ακόμη και μετά τον καταγγελλόμενο βιασμό της. Παρά την προσπάθειά της να τα εμφανίσει ως αποτέλεσμα της χειραγωγούμενης σχέσης τους, δεν κατάφερε να πείσει.

«Προτείνω την απαλλαγή του κατηγορουμένου. Δεν αποδείχθηκε η τέλεση των πράξεων του κατηγορητηρίου», είπε κλείνοντας την αγόρευσή της η εισαγγελέας.

Τι είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος ηθοποιός

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος πριν από λίγες ημέρες στην απολογία του είχε αρνηθεί τα πάντα, ισχυριζόμενος πως για για όλα φταίνε οι «φασαίοι» που υποστηρίζουν τις καταγγέλλουσες. «Δεν είναι τυχαίο ότι όλους αυτούς εδώ τους λένε φασαίους τώρα είναι η φάση του metoo και εδώ μέσα είναι όλοι φασαίοι. Εγώ όμως δεν πάω, με τη φάση πάω με τα πιστεύω μου και τις αξίες μου….Όλο αυτό έγινε για το metoo, ήθελαν τη λάμψη και μου κατέστρεψαν τη ζωή….Δεν έχω τίποτα πια, θα πουλήσω το σπίτι μου, μου τελείωσαν τα λεφτά τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η ιστορία. Έχω δυο γονείς άρρωστους, δεν το άντεξαν όλο αυτό», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος.