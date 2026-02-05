Ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου.

Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης αναμένεται να βρεθεί 26χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 15χρονου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο φέρονται να γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να κατέγραψε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο.

Σε βάρος του 26χρονου, αλλοδαπού υπηκόου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου και παράνομη βιντεοσκόπηση. Με ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις δικαστικές αρχές, συνελήφθη σήμερα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, παραμένοντας υπό κράτηση.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος κρατείται ήδη τις τελευταίες ημέρες για το αδίκημα της απείθειας, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, αρνήθηκε να γνωστοποιήσει στους αστυνομικούς τον τόπο διαμονής του. Για τον λόγο αυτό παραπέμφθηκε να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Κατά την προανακριτική του κατάθεση, φέρεται να υποστήριξε ότι αγνοούσε την πραγματική ηλικία του ανήλικου και ότι όσα συνέβησαν έγιναν με τη συναίνεση του τελευταίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα τον περασμένο Οκτώβριο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Πολίχνης.